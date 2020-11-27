В Шпаковском районе проходит операция «Автобус»

27 ноября, с 05:00 в Ставрополе и Шпаковском районе проводится масштабный утренний рейд по проверке безопасности перевозок пассажиров «Автобус».

Участники рейдов проверяют документацию, необходимую для этого вида деятельности, техническое состояние транспортных средств, предрейсовый медицинский осмотр водителей, условия перевозки пассажиров, багажа, груза, соблюдения режима труда и отдыха водителями.

Проверки проходят на точках выпуска автобусов и маршрутных такси на линию, где проводится предрейсовый осмотр и выдаются соответствующие документы на осуществление деятельности. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.