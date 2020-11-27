200 призывников из Ставрополя отправились к месту службы

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Почти 200 призывников Ставрополя отправились к месту службы. Перед отправкой на краевой призывной пункт ставропольцы сдали тест на коронавирус. Все полученные результаты были отрицательными. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что осенний призыв стартовал в октябре. Заседания призывной комиссии проходили с учетом эпидемиологической обстановки. Так, количество приглашаемых человек не превышало 50 в день.

Будущим защитникам Родины измеряли температуру бесконтактными термометрами, выдавали маски и перчатки. В помещениях использовали дезинфицирующие лампы и антисептики.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что еще шесть пациентов с коронавирусом скончались за сутки на Ставрополье. Число умерших достигло 532.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.За прошлый день диагноз подтвердился еще у 225 человек. Всего в крае число зараженных достигло 27032.