В Кисловодске мужчина зарезал мужа своей сестры

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
Инцидент произошел в Кисловодске, 17 ноября. Там 35-летний мужчина во время ссоры с супругом своей сестры, к которому испытывал личную неприязнь, несколько раз ножом ударил его по различным частям тела.
От полученных травм потерпевший скончался в больнице.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Ставрополью.
Сейчас подозреваемый находится под стражей. Следователь уже назначил судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.