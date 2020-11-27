В Кисловодске мужчина зарезал мужа своей сестры

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Инцидент произошел в Кисловодске, 17 ноября. Там 35-летний мужчина во время ссоры с супругом своей сестры, к которому испытывал личную неприязнь, несколько раз ножом ударил его по различным частям тела.

От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Ставрополью.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Следователь уже назначил судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.