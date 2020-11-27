В Ставрополе от коронавируса скончался 200-й пациент

В Ставрополе зарегистрировали 200-й случай смерти от коронавируса, следует из данных краевого управления Роспотребнадзора.

На втором месте по числу летальных случаев занимает Шпаковский район (34). Следом Минераловодский (28), Георгиевский (25) городских округах, Буденновский район и Пятигорск (оба по 23). Затем идут Петровский район, Нефтекумский городской округ (оба по 19), Ессентуки (18), Ипатовский городской округ (15) и Апанасенковский район (11).

Всего на Ставрополье выявили 27032 случая заражения коронавирусом. Лидерами по числу больных остаются Ставрополь (4692), Буденновский район (1615) и Пятигорск (1291). От вируса вылечили 24144 пациента, а 532 больных скончались.