На Ставрополье директор предприятия задолжал сотрудникам более 3 млн рублей зарплаты

Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

В октябре этого года против генерального директора ЗАО «Марьинская птицефабрика» возбудили уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы». Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Ставрополью.

По данным ведомства, гендиректор с января по июнь этого года не выплачивал зарплату 49 работникам организации.

Общая сумма задолженности по заработной плате составила более 3 миллионов рублей.

Следователь добился от руководителя организации полного погашения задолженности по заработной плате перед всеми работниками. Расследование уголовного дела продолжается.