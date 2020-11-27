В Левокумском округе развернули 40 коек для размещения больных с коронавирусом

Левокумский городской округ обеспечен полуторамесячным запасом антибактериальных препаратов и трехмесячным запасом дезинфицирующих средств.

Создано 40 коек для размещения больных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава округа Андрей Иванов на встрече с губернатором Ставрополья.

Одной из тем обсуждения стало обеспечение райбольницы дополнительными кислородными концентраторами. Глава региона дал поручение решить этот вопрос.

- Все что касается обеспечения лекарствами, медтехникой, средствами индивидуальной защиты граждан является для нас безусловным административным и финансовым приоритетом. По всем позициям в лечебных учреждениях должен быть резерв, - подчеркнул Владимир Владимиров.