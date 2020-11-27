Игра в приставку обернулась для молодого ставропольца уголовным делом

Случай произошел в одном из магазинов цифровой и бытовой техники краевого центра. Там, 21-летний иногородний житель взял со стеллажа коробку с игровой приставкой и спешно удалился.

Сумма ущерба составила 22 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России. Парень не подумал о том, что в магазине установлены камеры видеонаблюдения.

Злоумышленника доставили в городской отдел полиции, где он признался в содеянном. По его словам, похищенное он уже успел продать.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России по Ставрополью.