Жительница Ставрополья во время пьянки ударила знакомого ножом в грудь

В дежурную часть отдела МВД России по Изобильненскому городскому округу поступило сообщение от работников больницы.

Медики сообщили, что к ним доставили 58-летнего мужчину с проникающим ножевым ранением.

Выяснилось, что потерпевший находился в гостях у знакомой. Во время распития алкогольных напитков между ними произошла ссора на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений.

Разъяренная женщина причинила собутыльнику травмы, нанеся удар кухонным ножом в область грудной клетки.

48-летнюю ставропольчанку доставили в отдел внутренних дел, где она призналась в содеянном. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Согласно проведенной экспертизе, полученные мужчиной травмы квалифицированы, как причинение тяжкого вреда здоровью.

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».