В Георгиевске в реке обнаружили тело мужчины

Фото: пресс-служба ПАСС СК

Инцидент произошел сегодня, 27 ноября, в Георгиевске Ставропольского края. Там спасателям поступил тревожный вызов о том, что в реке Золке обнаружили тело мужчины.

Дежурная смена незамедлительно отправились на место происшествия. Чтобы достать тело, помощь водолазов не потребовалась. Спасатели облачились в рыбацкие сапоги-забродники и с использованием веревок транспортировали его на берег.

После чего тело передали полицейским. Предположительно, погибший мужчина пробыл в воде несколько дней.

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия, сообщает ПАСС СК.