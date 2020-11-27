В Пятигорске на бизнесмена подали в суд из-за свалки

В Пятигорске подали в суд на предпринимателя из-за свалки, передает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

В ходе проверки, инициированной прокурором Ставрополья Александром Лоренцом, установлено, что бизнесмен устроил свалку на охраняемой земле. На участке, который находится в его собственности, подчиненные складировали строительные отходы, бумагу, пластик, картон, отходы от упаковки товаров и прочий мусор.

- Собственник использует земельный участок с нарушением вида разрешенного использования, а именно для складирования (накопления), а также размещения (хранения, сроком более 11 месяцев, и захоронения) отходов различных классов опасности, - сказано в сообщении. Физлицо нарушило два федеральных закона (№ 89 и 26) и постановление Правительства России (№1425).

В Минераловодский городской суд подан иск о возмещении ущерба в 17,6 млн рублей и ликвидации свалки. Рассмотрение дела контролируют в межрайонной природоохранной прокуратуре.