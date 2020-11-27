На Ставрополье экс-замдиректора «Газпром межрегионгаз Ставрополь» арестовали на два месяца

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу экс-замдтректора ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в октябре Павел Гриднев получил от одной из организаций через посредника Харькова коммерческий подкуп в размере 200 тысяч рублей от заранее обещанных 2 млн рублей.

Эти деньги предназначались за принятие выгодного для вышеуказанной организации решения о порядке начисления потребления природного газа.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело, расследование которого продолжается. Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Ставрополью.