Автопарк службы скорой медицинской помощи КЧР пополнился 17 новыми автомобилями

Фото: официальный сайт главы республики

В Карачаево-Черкесию в рамках реализации Национального проекта «Здравоохранение» поступило 17 новых автомобилей скорой медицинской помощи класса B.

Их распределят по медицинским учреждениям республики.

Так, три автомобиля отправляются на городскую станцию скорой помощи в Черкесске, а другие - по районным и городским больницам.

Автомобиль экстренной медицинской помощи класса В предназначены для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами врачебной (фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.

Эти автомобили оснащены электрокардиографом, дефибриллятором, аппаратом ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и динитрогена оксида, аппаратом управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких, а также другим необходимым оборудованием и инвентарем.

Напомним, ранее в этом году автопарк служб скорой помощи республики пополнился на 19 машин. Сообщается, что десять из этих автомобилей были приобретены Правительством РФ по заявке Минздрава Карачаево-Черкесии.

Еще девять были куплены руководителями различных предприятий и организаций, которые внесли свой вклад в общую работу по борьбе с распространением коронавируса на территории республики.