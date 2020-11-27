Автопарк службы скорой медицинской помощи КЧР пополнился 17 новыми автомобилями

Фото: официальный сайт главы республики
В Карачаево-Черкесию в рамках реализации Национального проекта «Здравоохранение» поступило 17 новых автомобилей скорой медицинской помощи класса B.
Их распределят по медицинским учреждениям республики.
Так, три автомобиля отправляются на городскую станцию скорой помощи в Черкесске, а другие - по районным и городским больницам.
Автомобиль экстренной медицинской помощи класса В предназначены для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами врачебной (фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.
Эти автомобили оснащены электрокардиографом, дефибриллятором, аппаратом ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и динитрогена оксида, аппаратом управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких, а также другим необходимым оборудованием и инвентарем.
Напомним, ранее в этом году автопарк служб скорой помощи республики пополнился на 19 машин. Сообщается, что десять из этих автомобилей были приобретены Правительством РФ по заявке Минздрава Карачаево-Черкесии.
Еще девять были куплены руководителями различных предприятий и организаций, которые внесли свой вклад в общую работу по борьбе с распространением коронавируса на территории республики.