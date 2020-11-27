В Ставрополе эвакуировали жильцов семейного общежития

Поступила информация о сильном задымлении в здании Фото: Роман ЗЛОБИН

Инцидент произошел 27 ноября, в 20:55, в Ставрополе. В дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по краю поступило сообщение о сильном задымлении в здании семейного общежития по адресу: ул. Лермонтова, 239.

Оперативно пришлось эвакуировать 15 человек на безопасное расстояние.

Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России. Сейчас на месте происшествия работает 3 звена ГДЗС.

Выяснилось, что происходит горение мусора в подвале здания (3х этажное) на площади 4 м2. «КП-Северный Кавказ» следит за развитием событий. Дальнейшая информация уточняется.