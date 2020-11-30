В Ставрополе горожане могут обратиться за соцподдержкой по предварительной записи

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Прием горожан в комитете труда и социальной защиты населения Ставрополя из-за мероприятий по снижению рисков распространения коронавируса ведется по предварительной записи.

Направить и сдать заявление и документы для оформления пособий можно несколькими способами: в МФЦ по предварительной записи; через портал государственных и муниципальных услуг 26gosuslugi.ru; почтовой связью (г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 «Б») (удостоверенные нотариально).

Записаться можно по телефонам: 56-66-71 по назначению пособий семьям с детьми; 56-24-99 по оказанию государственной социальной помощи, выплате инвалидам компенсации на ЖКУ, социальной стипендии; 56-59-02 по субсидии на оплату ЖКУ;56-49-05 по компенсации «Участникам и инвалидам ВОВ», «Ветеранам труда», «Ветеранам боевых действий», выплате за капитальный ремонт.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске сотрудники полиции и администрации провели рейд по ночным клубам, кафе и барам.

Проверили участники рейда как заведения соблюдают постановление губернатора Ставрополья, согласно которому работа этих заведений запрещена с 22:00 до 06:00.

Проверяющие побывали в 6 городских заведениях. В первую очередь они посетили те, на которые поступало большое количество жалоб от горожан.