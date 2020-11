В Минводах представят абсолютно новую SKODA OCTAVIA

Абсолютно новая ŠKODA OCTAVIA.

Хорошая новость для всех российских поклонников знаменитого бренда - легендарная модель теперь доступна и у нас в стране, в салонах официальных дилеров. А 5 и 6 декабря в Минводах с абсолютно новой ŠKODA OCTAVIA можно будет познакомиться лично - в «СтрелаАвто» пройдет День открытых дверей.

Гости смогут получить ответы из первых уст на все интересующие их вопросы об автомобиле, а также пройти тест-драйв всей семьей. При этом совсем не нужно беспокоиться о своей безопасности в связи с коронавирусом - благодаря программе ŠKODA ЗАБОТИТСЯ, в которую входит соблюдение всех необходимых мер предосторожности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, на мероприятии всем будет обеспечены комфорт и защита.

Напомним, российская премьера абсолютно новой ŠKODA OCTAVIA состоялась в сентябре. Новая модель сумела воплотить в себе все преимущества, заложенные в ДНК ŠKODA: безопасность, вместительность, простор и технологичность.

Сборка автомобиля по методу полного цикла (СКD) осуществляется на заводе в Нижнем Новгороде и отвечает высоким мировым стандартам. Лифтбек доступен в расширенных комплектациях Active Plus, Ambition Plus и Style Plus, каждую из которых можно сравнить со старшими версиями предшественницы.

Записаться на мероприятие можно по телефону, в WhatsApp wa.me/78792265353 или оставить заявку на сайте www.strela-avto.ru

Официальный дилер ŠKODA в Минеральных Водах «СтрелаАвто»: Ставропольский край, Минераловодский район, 347-й км автодороги Р-217 «Кавказ», здание 1, строение 1 Тел. +7 (87922) 65353 www.strela-avto.ru

Реклама