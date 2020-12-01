На Ставрополье начали внедрять QR-коды для посещения общественных мест

Напомним, такая система уже используется в Москве для взаимодействия с посетителями предприятий общественного питания и других Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье во время пандемии начали внедрять QR-коды для посещения общественных мест. Об этом говорится в постановлении губернатора края. Так, в документ об ограничительных мероприятиях были внесены соответствующие поправки.

Теперь для посещения различных учреждений нужно будет пройти регистрацию. На входах в музеи, библиотеки, театры, кинотеатры, кафе появятся QR-коды, полученные с портала госуслуг.

Посетителям при помощи гаджетов придется считать QR-код и показать работникам учреждения полученный код. Если среди посетителей найдут зараженных коронавирусом, то остальным разошлют предупреждение.

Напомним, такая система уже используется в Москве для взаимодействия с посетителями предприятий общественного питания и других.

Предварительно, система QR-кодов может быть внедрена в более чем 1,5 тысячах организациях общественного питания, культуры и спорта края.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжает расти число умерших от коронавируса. За последний день от инфекции скончались еще 7 человек. За весь период пандемии – 558. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 230 человек. Число зараженных в крае достигло 27944.