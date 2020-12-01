На Ставрополье за нарушения ПДД наказали почти 870 пешеходов

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

На Ставрополье в наиболее аварийных территориях провели профилактическое мероприятие «Пешеход».

Так, в рамках операции автоинспекторы региона за переход проезжей части в неустановленном месте к ответственности привлекли 869 пешеходов, около 425 водителей не уступили дорогу пешеходам.

Кроме того, 65 пешеходов не имели световозвращающих элементов при переходе проезжей части в темное время суток на трассе вне населенного пункта. Около 116 пешеходов удалено с проезжей части во избежание создания аварийно-опасной ситуации.

Чаще всего нарушают ПДД пешеходы в Минеральных Водах, Ессентуках и Георгиевске, в Шпаковском районе и на федеральной трассе «Кавказ».

Самые нерадивые водители, которые не уважают пешеходов и не пропускают их на «зебре», находятся в Ставрополе, Ессентуках и Минераловодском городском округе.

Госавтоинспекция Ставрополья напоминает, что за переход дороги в неустановленном месте на горожанина будет составлен административный материал, предусматривающий наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

За не предоставление преимущества в движении пешеходу водителю придется оплатить штраф от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.