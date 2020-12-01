Житель Ставрополья ответит за попытку передачи взятки полицейскому

Против 50-летнего жителя села Новоандреевского Ипатовского городского округа Ставрополья возбудили уголовное дело. Он подозревается в покушении на дачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в октябре водитель грузовика попытался передать инспектору дорожно-патрульной службы отдела МВД России по Ипатовскому городскому округу взятку в размере 10 тысяч рублей.

За эти деньги он хотел «освободиться» от уголовной ответственности за незаконное приобретение перевозимых им удобрений.

Однако правоохранитель от взятки отказался. Сейчас следователи продолжают собирать необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.