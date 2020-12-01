На Ставрополье загорелся дом, есть погибший

Инцидент случился 1 декабря, около 11:20, в поселке Водораздел Андроповского района Ставрополья. Там в одном из частных домов на улице Садовой произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

По данным ведомства, в пожаре погиб человек 2003 года рождения. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства и причины происшествия.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 27 ноября в Ставрополе произошел пожар в подвале семейного общежития по Лермонтова 239/1.

Из-за задымления были эвакуированы 50 человек, двух пострадавших доставлены в больницу для обследования. Женщина госпитализирована, ее состояние удовлетворительное, другому пострадавшему назначено амбулаторное лечение.