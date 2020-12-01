На Ставрополье полицейские спасли жизнь новорожденной

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

Житель Ставрополья рассказал, что накануне днем ему позвонила супруга и сообщила, что младенцу стало внезапно плохо.

Мужчина немедленно вызвал скорую и выехал домой. По пути водитель увидел экипаж дорожно-патрульной службы, объяснил ситуацию и попросил сопроводить его к месту жительства.

Незамедлительно, включив проблесковые маячки и спецсигнал, сотрудники невинномысской Госавтоинспекции направились по указанному адресу, где один из полицейских поднялся в квартиру. Девочка едва дышала.

Автоинспекторы, переговорив по телефону с врачами, приняли решение самостоятельно в экстренном порядке доставить ребенка в медицинское учреждение.

На пороге больницы малышку уже ожидала бригада врачей, которые оказали помощь девочке.

После выписки маленькой пациентки, отец ребенка поблагодарил госинспекторов технического надзора ОГИБДД Невинномысска Константина Божко и Андрея Титаренко за оказанную помощь и спасенную жизнь новорожденной. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.