На Ставрополье 2 декабря прогнозируются сильный ветер, туман, гололед

Водителям следует отказаться от обгонов, опережений и лишних перестроений Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным Ставропольского Гидрометцентра, 2 декабря в крае местами прогнозируются осадки количеством 0,0-4,6 мм.

Также усилится юго-восточный и восточный ветер до 16-20 м/с. Местами наблюдается туман с ухудшением видимости до 200-500 м, гололед. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

ГУ МЧС России по Ставрополью, в целях соблюдения мер безопасности настоятельно рекомендует придерживаться следующих правил при тумане, гололеде, гололедице и порывах ветра:

- как пешеходам, так и водителям следует проявлять особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах;

- пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;

- водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения;

- учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и природные условия;

- водителям также следует отказаться от обгонов, опережении и лишних перестроении ; - не выезжайте на дорогу на летнеи резине.