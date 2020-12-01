В Ставрополе накажут парней, устроивших драку в центре города

Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 29 июля 2019 года на «Александровской площади» в Ставрополе. Там 18-летний и 17-летний жители краевого центра спровоцировали конфликт незнакомым 20-летним молодым человеком.

После чего избили его. В результате драки потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Против подозреваемых возбудили уголовные дела по статьям: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, из хулиганских побуждений», «Побои».

Собранные доказательства с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.