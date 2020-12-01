Жителей пяти сел на Ставрополье обеспечат бесперебойным водоснабжением

Работы по капитальному ремонту Казьминского группового водопровода вышли на финишную прямую. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления по информполитике.

Так, реализация этого проекта обеспечит стабильное водоснабжение для 7,7 тыс. жителей хуторов Беловского, Саратовского, Васильевского, Андреевского, села Казьминского, а также даст возможность подключения к сетям новых абонентов.

Казьминский групповой водопровод построили более 30 лет назад. Ремонтировать объект решено было поэтапно. В начале этого года специалисты заменили 2 км магистрального водовода от очистных сооружений водоснабжения до насосной станции.

Второй этап по замене 3,2 км трубопровода стартовал в конце этого года. Сейчас работы ведутся от насосной станции до поворота на хутор Саратовский. Уже уложено почти 2,5 км трубопровода. Старые стальные трубы меняют на полиэтиленовые с гарантией до 50 лет.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что около 10 тысяч жителей сел Юца, Садовое, Этока, Привольное, поселка Песковский, хуторов Новая Пролетарка и Тамбукан Предгорного района вскоре будут обеспечены качественным водоснабжением.

Здесь в 2020 году начнется строительство нового межпоселкового водовода.

Этот проект будет реализован в рамках региональной программы «Повышение качества водоснабжения на территории Ставропольского края». На первый этап строительства бюджетом края предусмотрено 68 млн рублей.