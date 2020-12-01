Учебно-курсовой комбинат в Ставрополе заподозрили в афере

При проверке исполнения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат «Ставропольский» нашли грубые нарушения. Должностные лица некоммерческой организации выигрывали аукционы по дополнительному профессиональному образованию для сотрудников государственных и муниципальных учреждений. Хотя необходимых для того ресурсов – подготовленных педагогов и материально-технического обеспечения, не имели. Закономерно, дипломы вручались даже без аттестации. А деньги из бюджета Ставропольского края за оказанные по документам образовательные услуги организация получала в полном объеме.

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе прокуратуры региона, по итогам проверки заведено 10 дел об административных правонарушениях по статьям 19.30 КоАП РФ, 19.7 КоАП РФ, 7.32 КоАП РФ.

- Прокуратурой Промышленного района города Ставрополя в следственный отдел следственного комитета направлено постановление в порядке статьи 37 УПК РФ, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 201 «злоупотребление полномочиями» и части 3 статьи 159 УК РФ «мошенничество», - отметили в ведомстве.

А в суд направлено исковое заявление к министерству образования СК об аннулировании лицензии, выданной комбинату на осуществление образовательной деятельности.