На Ставрополье ожидается сильный гололед

В Ставропольском крае с 01.00 до 03.00 часов ночи на 2 декабря и до конца суток ожидается сильный гололед. По сообщению Ставропольского Гидрометцентра, обледенение ждет западные и центральные районы: Красногвардейское, Ипатовское, Новоалександровское, Изобильненское, Труновское, Петровское, Шпаковское, Грачевское, Благодарненское, Кочубеевское, Андроповское, Александровское, Новоселицкое, Минераловодское, Предгорное МО.

В МЧС края предупреждают об угрозе повреждений линий связи и нарушений в работе систем жизнеобеспечения. Пешеходам и водителям рекомендуют быть предельно осторожными.