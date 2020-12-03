Думу Ставрополья из-за коронавируса отправили на удаленную работу

Все заседания думы Ставрополья и ее комитетов до конца декабря будут проходить только дистанционно.

Все депутаты и половина сотрудников аппарата краевой думы уходят на удаленку. Об этом говорится в распоряжении, подписанном председателем парламента Геннадием Ягубовым.

Напомним, на работу в дистанционном режиме предписано перейти и 50% штатной численности работников аппарата думы. Они также останутся на удаленке до Нового года.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что половину сотрудников органов исполнительной и муниципальной власти Ставрополья переведут на удаленную работу. Соответствующее постановление 15 октября подписал губернатор региона.

Известно, что с 19 октября по 1 ноября включительно отправили на дистанционную работу половину штата министерств, комитетов, управлений.Муниципальным администрациям рекомендовано поступить так же.