На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 6 пациентов

На Ставрополье продолжает расти число умерших от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число выздоровевших от коронавируса и выписанных из-под меднаблюдения пациентов увеличилось еще на 257 человек и в целом приближается к 25,3 тысячи. Продолжает расти количество проводимых исследований на COVID-19.

С начала весны на Ставрополье сделано почти 930 тысяч тестов. По мнению губернатора региона, широкий охват тестированием дает возможность выявлять новые случаи заражения, включая не имеющие выраженных симптомов.

Ресурсы краевой медицины позволяют оказывать помощь заболевшим.

Для пациентов с COVID-19 продолжают создаваться специализированные койки в лечебных учреждениях. К концу года на Ставрополье их будет насчитываться уже более 4 тысяч.

Также помощь получают те, кто лечится амбулаторно. Врачи борются за жизнь каждого пациента.

За последние сутки коронавирусом заболело 234 человека. Число зараженных достигло 28639. За сутки от коронавируса скончались 6 человек.

Всего за время пандемии от вируса умерло 577 пациентов. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Цифры статистики вновь и вновь напоминают о том, как важно сегодня следовать мерам профилактики. Не рискуйте здоровьем. Старайтесь избегать ситуаций, когда вероятность заражения высока. Берегите себя и своих близких, - обратился губернатор к землякам.