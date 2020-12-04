На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 234 человека

На Ставрополье продолжает расти число зараженных коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился еще у 234 человек. Число зараженных в регионе достигло 28639. За последние сутки победить болезнь смогли 257 жителей края.

А за весь период пандемии выздоровели – 25265. Продолжает расти и число умерших от вируса. Так, за последний день от коронавируса скончались шесть пациентов.

Число умерших в регионе достигло 577. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Владимир Владимиров продлил дистанционное обучение в вузах до 6 февраля, следует из опубликованного постановления.

Ограничительная мера связана с предотвращением распространения коронавируса. Правило распространяется на все краевые вузы. Новые период дистанционного обучения выпадает на экзамены и заканчивается после каникул у студентов.