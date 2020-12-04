На Ставрополье четверо мужчин осуждены за попытку передать взятку сотруднику УФСБ

Суд вынес приговор в отношении Григория Хачатурова, Элика Екияна, Армена Мартиросова, Геннадия Михояна. Они признаны виновными в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками).

Также против них возбуждены уголовные дела: «Дача взятки», «Посредничество во взяточничестве». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, с июня 2018 года Хачатуров, работая предпринимателем на рынке в Буденновске, продавал контрафактную табачную продукцию.

В декабре его незаконную деятельность пресекли. И контрафакт на общую сумму более 1 миллиона 300 тысяч рублей изъяли сотрудники УФСБ России по краю.

После этого Хачатуров для передачи денег начальнику отдела в Буденновске УФСБ России по краю за решение вопроса о прекращении проверочных мероприятий в отношении него и возврат ранее изъятого привлек Екияна, Мартиросова, Михояна.

Злоумышленники, выступая посредниками, передали оперативнику УФСБ, действовавшему в рамках ОРМ, 300 тысяч рублей. После чего их задержали сотрудники спецслужбы.

Суд назначил Хачатурову 4 года лишения свободы условно, Михояну, Екияну – 5 лет 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Мартиросову – 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.