На Ставрополье будут судить организатора убийства на кладбище

В Шпаковском районе закончили расследовать уголовное дело против жителя Изобильного. Его обвиняют в организации убийства, передает пресс-служба следственного управления СКР по Ставрополью.

В 2019 году 45-летний мужчина решил организовать убийство человека, который ему не нравился. Дело он поручил своему работнику, пообещав за это купить ему дом. 18 июня киллер заманил цель на кладбище в селе Татарка и выстрелил ему в грудь из обреза. Жертва скончалась на месте, следует из сообщения СКР.

- По результатам изучения уголовного дела в прокуратуре края обвинительное заключение утверждено и вместе с уголовным делом направлено для рассмотрения по существу в Ставропольский краевой суд. Обвиняемого будут судить по статьям "Организация убийства" и "Незаконный оборот оружия", - сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Исполнитель уже осужден на 10 лет.