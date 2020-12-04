Из-за незаконной свалки на Ставрополье возбуждены два уголовных дела

В Предгорном районе обнаружили незаконную свалку в 1,8 гектара. За нее накажут администрацию поселения, передает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Мусорку находилась в муниципальном образовании Суворовского сельсовета. В ходе экспертизы было установлено, что в основном там лежат отходы бытового характера. Ущерб оценили в 13,5 млн рублей.

В адрес врио главы Суворовского сельсовета внесли представление об устранении нарушений. Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, но чиновник не ликвидировал свалку.

В Предгорный районный суд прокурор предъявил иск о признании бездействия администрации незаконным и привлечении ее к административной ответственности. Требования удовлетворили.

Кроме того, по факту возбуждены два уголовных дела.