На Ставрополье еще 257 человек выздоровели от коронавируса

На 25% свободны реанимационные койки, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких Фото: Архив КП

На Ставрополье выздоровели от коронавируса 25265 человек, что составляет 88,2% от общего числа заразившихся. Накануне выписали еще 257 излечившихся.

Лаборатории края провели за весь период 929443 исследования. За сутки проведено 6284 тестов методом ПЦР. Охват тестированием составляет 198 человек на 100 тысяч населения. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

Выявлено 234 нового случая инфицирования. Всего диагноз подтвержден в установленном порядке у 28639 человек, в том числе у 2611 детей, из которых 2289 уже выздоровели.

Находятся под наблюдением медиков в стационаре и на дому, в том числе соблюдают самоизоляцию 11994 человека. Лечение в стационаре получают 1700 пациентов с Covid-19: в тяжелом состоянии – 287, в том числе 39 поддерживаются аппаратами ИВЛ; в состоянии средней степени тяжести – 914.

Остальные чувствуют себя удовлетворительно. Прошли карантинные мероприятия и сняты с медицинского наблюдения 94340 человек.

Летальным исходом за пандемию завершился 577 случаев заражения коронавирусом. В стационарах края инфекционных койки, развернутые для оказания медицинской помощи при коронавирусе и внебольничных пневмониях, свободны 20%.

На 25% свободны реанимационные койки, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких.