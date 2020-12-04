Полиция устанавливает личность пострадавших в ДТП в Пятигорске

В Пятигорске пытаются понять, кого сбил водитель "Фольксвагена". Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

3 декабря, после 19 часов, два человека переходили через дорогу по "зебре". Водитель не уступил дорогу и сбил их. Пострадавшие госпитализированы в реанимационное отделение.

- Полицейские устанавливают личности пешеходов, которые попали под колеса легкового автомобиля на пешеходном переходе. Первый - мужчина на вид 40-45 лет, вторая - женщина 35-40 лет, - сказано в сообщении.

За рулем машины был 44-летний житель Ессентуков. За год его дважды привлекали к ответственности за превышение скорости. В момент ДТП он был трезвым. По факту ведется проверка.