На Ставрополье спасателя наградили орденом Мужества посмертно

Фото: Инстаграм главы Невинномысска

В Невинномысске посмертно наградили орденом Мужества начальника поисково-спасательного подразделения Ставропольского поисково-спасательного отряда МЧС России Эдуарда Скрипника.

Заслуженную награду семье погибшего героя передал председатель правительства Ставропольского края Юрий Скворцов. Об этом сообщил глава Невинномысска Михаил Миненков.

Известно, что Эдуард Скрипник с 2007 года работал спасателем в Ставропольском поисково-спасательном отряде.

Он был мастером спорта и инструктором-методистом по альпинизму, награжден жетоном «Спасение в горах».

Ставропольский спасатель погиб 26 августа 2018 года, исполняя свой служебный долг.

В тот год на горе Галдор в Северной Осетии вместе с другими опытными спасателями Эдуард эвакуировал погибших альпинистов.

Эвакуация прошла успешно, но при отходе самих спасателей начался камнепад, который сбил нашего земляка.

- Также совсем недавно школе № 11, которую окончил спасатель, присвоили имя Эдуарда Владимировича. В декабре этого года откроется мемориальная доска, - рассказал глава Невинномысска.