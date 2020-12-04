В Ставрополе заменили 133 лифта в 44 многоэтажках

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе завершилась реализация региональной программы по замене лифтов на 2020 год. В 44 многоквартирных домах города заменили 133 подъемника. Техническое состояние каждого из них проверили специалисты Ростехнадзора.

Только после этого лифты ставили на учет в управляющих компаниях и выдавали разрешение на эксплуатацию.

За предыдущие пять лет в Ставрополе заменили 245 лифтов в 83 жилых домах. В 2021 году реализация программы в краевом центре будет продолжена. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе краевого министерства ЖКХ, после инвентаризации лифтового хозяйства в многоэтажках Ставрополья уже составили список тех домов, где подъемники заменят в первую очередь.

Узнать, вошел ли тот или иной дом в программу ускоренной замены лифтов, можно в администрации своего города или района, а также в нашем министерстве.