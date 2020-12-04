На Ставрополье в двух селах ввели карантин

В двух селах Александровского района Ставропольского края ввели карантин из-за заболевания бешенством животных. Соответствующие постановления опубликованы на сайте правовой информации региона.

Так, в хуторе Средний опасное инфекционное заболевание выявили у шакала. Там ограничения будут действовать в пределах улицы Зеленой (дома 1/1, 1/2, 3/1, 3/2) до 24 января 2021 года.

А в селе Александровское бешенство обнаружили у лисы. Карантин будет действовать в пределах улицы Междуреченской (дома 1/2, 3/1, 3/2) до 21 января 2021 года.

То есть, за этот период местным жителям запрещается завозить животных, которых не вакцинировали против бешенства.

Напомним, что человек может заразиться от укуса или слюны больного зверя. Чаще всего бешенство выявляется у собак, кошек и домашнего скота.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в 2020 году зафиксировали шесть очагов бешенства. Специалисты выявили болезнь у 8 животных.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в их числе кошки, собака и крупный рогатый скот.

По данным ведомства, с больными бешенством животными проконтактировали 25 ставропольцев. Все они получили экстренную антирабическую помощь.