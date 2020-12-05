На Ставрополье 6 человек скончались от коронавируса за сутки

Иллюстративное фото Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье 6 человек скончались от коронавируса за последние сутки. Зафиксировано 228 новых зараженных. Подробности сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Глава Ставрополья начал с позитивных новостей. Число выздоровевших за последние сутки снова превысило количество заболевших. 289 пациентов вылечились и были сняты с медицинского наблюдения. Всего выздоровевших – 25 554 человек. А общее число заболевших – 28 876.

– Врачи делают все, что в их силах. Но, к сожалению, не всегда вирус просто победить. Вчера скончались шестеро пациентов, у которых был подтвержден COVID-19. Соболезную родным, – написал губернатор Владимиров в Instagram.

Таким образом общее число погибших от коронавируса на Ставрополье достигло 583 человек.