На Ставрополье 289 человек выздоровели от коронавируса за сутки

289 ставропольцев выписаны и сняты с медицинского наблюдения по коронавирусу за последние сутки. Число выздоровевших вновь превысило количество заболевших COVID-19 на Ставрополье. Подробности сообщил губернатор в соцсетях.

– На данный момент число выздоровевших от коронавируса на Ставрополье достигло 25,5 тысячи человек. В том числе, 289 пациентов были выписаны из-под меднаблюдения за вчерашний день. Отмечу, что за весь период проведено уже 936 тысяч тестов на коронавирус. Заболевшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, – заявил губернатор Владимиров.

К сожалению, статистика не ограничивается только положительными новостями. За сутки 228 ставропольцев заболели – общее число заразившихся выросло до 28 267 человек. Шесть пациентов не смогли справиться с болезнью и скончались. Общее число летальных исходов на сегодня – 583.