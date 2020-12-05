Ставропольцев предупреждают о морозах до -10 и гололеде на выходных

Температура на выходных опустится до -7, а ночью до -10 градусов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

МЧС Ставрополья предупреждает жителей края о морозах, гололеде и возможных ЧП на выходных. Непогода может спровоцировать обрывы линий электропередач и перебои работы систем жизнеобеспечения.

Как сообщает краевой Гидрометцентр, температура на выходных будет минусовой и днем и ночью. 5 декабря -1°...-3 в Ставрополе и до -6° в районах. 6 числа будет еще холоднее: до -5° в Ставрополе и -7° в районах. Ночью температура и вовсе упадет до -10°.

В связи с этим управление МЧС Ставрополья передает экстренное предупреждение: возможен гололед, обрывы ЛЭП и перебои в работе систем жизнеобеспечения. Непогода более всего может навредить жителям западных, центральных и юго-восточных раи онов Ставропольского края.

Жителей края из-за гололедицы просят быть аккуратными на дорогах, следить за обледеневшими линиями ЛЭП и деревьями.