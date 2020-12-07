«ЕвроХим» помог городской больнице Невинномысска

Волонтеры "ЕвроХима".

С первых дней пандемии группа компаний «ЕвроХим» бизнесмена и мецената Андрея Мельниченко активно помогает Невинномысску в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В химическом холдинге работает оперативный штаб, который немедленно реагирует на просьбы руководителей предприятий и запросы местных властей в регионах присутствия «ЕвроХима».

Напомним, весной компания снабдила город химиков 20 т хлорсодержащих средств для дезинфекции улиц, 15 тыс. защитных многоразовых масок для медицинских учреждений и жилищно-коммунальных служб, 1 тыс. очков закрытого типа, 1 тыс. пар перчаток, защитными халатами и комбинезонами. Кроме того, благодаря «ЕвроХиму», подарившему Невинномысску трейлер-прицеп производства фирмы Karcher, городские улицы регулярно убирают и дезинфицируют с помощью новой техники.

С начала пандемии в любой момент готовы прийти на помощь волонтеры «Невинномысского Азота», который входит в состав компании. Весной они доставляли продуктовые наборы «Доброе сердце!» матерям-одиночкам, многодетным и малоимущим семьям. В составе городского волонтерского движения активисты помогали тем, кто оказался в самоизоляции, раздавали защитные маски горожанам.

Работа компания «ЕвроХим»по противодействию распространения коронавирусной инфекции получила высокую оценку - Общественная палата России признала ее деятельность одной из лучших социальных практик в стране и наградила Почетной грамотой за подписью Президента РФ Владимира Путина - за бескорыстный вклад «ЕвроХима» в организацию всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

Кроме того, химический холдинг стал лауреатом Всероссийского конкурса корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел»-2020, организованного Ассоциацией менеджеров и Национальным советом по корпоративному волонтерству.