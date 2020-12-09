На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 233 человека

Всего в регионе жертвами инфекции стали 602 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусной инфекцией. Так, за последние сутки диагноз подтвердился еще у 233 человек. Всего за время пандемии число зараженных достигло 29790. За сутки от коронавируса скончались 6 человек.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Всего в регионе жертвами инфекции стали 602 человека.

По словам Владимира Владимирова, заболевшим оказывается медицинская помощь.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье от гриппа на сегодняшний день привито более 1,25 млн человек. Это 45,2% от численности населения региона.

Прививки получили порядка 960 тысяч представителей группы взрослого населения края. Еще одна группа вакцинированных - более 266 тысяч детей и беременных женщин.