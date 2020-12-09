Разработанный на Ставрополье препарат для лечения COVID-19 прошел исследование в институте Гамалеи

Группа медиков городской клинической больницы Пятигорска разработала препарат, подавляющий вирусную активность COVID-19.

Исследование токсичности и противовирусной активности препарата уже прошло в Испытательном центре контроля качества иммунобиологических лекарственных средств ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России.

Исследования доказали, что при дозировке 1 мг/мл вирусная нагрузка снижается в 5,3–13 раз по сравнению с контрольной группой инфицированных клеток без лекарственного препарата.

Предлагаемый ставропольскими специалистами метод лечения известен как «антисмысловая терапия». Он основан на блокировке вирусной РНК. РНК в человеческой клетке всегда состоит из одной цепи.

И для любых ее функций важно, чтобы она оставалась одноцепочечной. Поэтому самый простой способ нарушить ее работу — добавить ей вторую цепь.

По такому принципу работают антисмысловые ДНК: они комплементарно слипаются с матричной РНК. Получается двухцепочечная молекула, которую рибосома уже не может распознать.

На основе «антисмысловой терапии» разработан, к примеру, такой препарат, как Спинраза для лечения спинальной мышечной атрофии.

Что касается лечения COVID-19, то пятигорские медики подобрали нужную антисмысловую цепочку для блокировки РНК вируса SARS-CoV-2.

По сравнению с антисмысловыми технологиями, которыми пытались лечить атипичную пневмонию, вызванной коронавирусом SARS-CoV, сегодня удалось в разы снизить токсичность препарата и облегчить доставку антисмысловых олигонуклеотидов к целевым тканям.

Сейчас исследовательская группа ведет переговоры с фармкомпаниями и государственными венчурными фондами, деятельность которых связана с финансированием разработок новых отечественных лекарственных препаратов, чтобы была возможность приступить, в том числе к этапу доклинических исследований.

Таким образом, исследования пятигорских врачей дают надежду на создание эффективного препарата от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава края.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусной инфекцией. Так, за последние сутки диагноз подтвердился еще у 233 человек.

Всего за время пандемии число зараженных достигло 29790. За сутки от коронавируса скончались 6 человек. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Всего в регионе жертвами инфекции стали 602 человека.