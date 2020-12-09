Ставропольские медики провели в прямом эфире операцию на сосудах головного мозга у ребенка

Врачи Ставропольской краевой клинической больницы в под руководством заведующего отделением рентгенохирурургических методов диагностики и лечения Олега Белоконя провели высокотехнологичную операцию по лечению патологии сосудов головного мозга у ребенка.

Операция транслировалась в прямом эфире на всю страну для обучения российских медиков в рамках программы «Современные технологии визуализации и навигации в нейроинтервенциях».

Как рассказали в лечебном учреждении, во время операции были применены новейшие аппаратные методики 3D-навигации по сосудистому руслу головного мозга.

Спустя три дня маленький пациент был выписан из стационара и сегодня возвращается к привычной полноценной жизни.

Подобная операция в обучающей практике ставропольских рентгенхирургов стала уже второй.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что группа медицинских исследователей из Пятигорской городской клинической больницы разработала препарат, который может подавлять вирусную активность COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставрополья.