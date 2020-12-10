На Ставрополье от коронавируса привьют до 1,5 млн человек

Скоро в наш регион поступят первые 414 доз вакцины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Ставрополья провел в режиме видеоконференцсвязи заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

Одним из главных вопросов повестки стала подготовка региона к началу вакцинации от COVID-19, старт которой в стране был объявлен президентом РФ.

По словам Владимира Владимирова, скоро в наш регион поступят первые 414 доз вакцины. Впоследствии ожидается поступление до 200 тысяч доз вакцины ежемесячно. На первом этапе доставка вакцины будет осуществлена в 9 прививочных пунктов, созданных на базе лечебных учреждений Ставрополя, Пятигорска и Невинномысска.

Прививочная кампания будет вестись поэтапно по разным группам ставропольцев. Первый этап охватит медиков, учителей, социальных работников. Также вакцина будет доступна людям старше 60 лет и лицам с некоторыми хроническими заболеваниями.

В общей сложности на Ставрополье предполагается привить от коронавируса до 1,5 миллиона человек. Для этого пункты вакцинации будут сформированы в каждой территории края.

– Вакцинация – только добровольная. Ни врача, ни учителя, ни кого-либо еще никто не будет вынуждать ее делать, – подчеркнул губернатор.

Владимир Владимиров дал ряд поручений органам исполнительной власти по организации прививочной кампании.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье от коронавируса за сутки скончались шесть человек. Всего за время пандемиии – 608. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За последние сутки диагноз подтвердился еще у 237 человек. Всего за весь период число зараженных достигло 30027. Число выздоровевших от коронавируса пациентов увеличилось еще на 304 человека.