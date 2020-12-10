Ряд школ на Ставрополье переведут на дистанционное обучение

По мнению главы региона, нужна еще одна эпидемиологическая пауза в школах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ставрополья отметил необходимость проведения дополнительных профилактических мер в школах края, расположенных в густонаселенных территориях, где риски передачи инфекции выше. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

– Нужна еще одна эпидемиологическая пауза в школах, расположенных в крупных городах края, – отметил Владимир Владимиров.

Обеспечить это позволит временный переход на дистанционный формат обучения в школах ряда районах. Это города: Ставрополь, Георгиевск, Благодарный, Буденновск, Новоалександровск, Михайловск, Невинномысск и Пятигорск.

Принято решение ввести дистанционное обучение во всех школах этих городов на периоды: с 14 по 30 декабря для учащихся 5-11 классов и с 21 по 30 декабря для учащихся 1-4 классов.

Оно вступит в силу после подписания и опубликования соответствующего правового акта.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья провел в режиме видеоконференцсвязи заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

По словам Владимира Владимирова, скоро в наш регион поступят первые 414 доз вакцины. Впоследствии ожидается поступление до 200 тысяч доз вакцины ежемесячно. На первом этапе доставка вакцины будет осуществлена в 9 прививочных пунктов, созданных на базе лечебных учреждений Ставрополя, Пятигорска и Невинномысска.

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