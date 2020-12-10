На Ставрополье для многих горожан 26 декабря станет рабочим днем

Глава Ставрополья подписал постановление о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу, 26 декабря.

Согласно распоряжению, в этот день, на работу выйдут сотрудники аппарата регионального правительства и другие госслужащие. Другим организациям рекомендовано также перенести рабочий день на субботу.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье определили судьбу 31 декабря 2020 года. По результатам голосования в Instagram Владимир Владимиров объявил его выходным днем.

- Голосов и просто комментариев было очень много. Как и в прошлом году, абсолютное большинство - за выходной. Так тому и быть! - написал глава Ставрополья.

Сейчас идет подготовка документов, вскоре их подпишут. Власти края обещали обратиться к местным работодателям в организациях и обсудить этот вопрос с ними.