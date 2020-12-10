В Ставрополе пенсионерка подарила городу огромную живую ель

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Ветеран труда Галина Чернова обратилась в администрацию Октябрьского района Ставрополя. Она просила помочь спилить старую большую ель во дворе ее частного дома.

По ее словам, много десятков лет назад они с супругом посадили дерево на радость любимым детям. Но сейчас оно так разрослось, что на отведенной ему территории елке стало тесно. К тому же, это небезопасно для самого дома.

Специалисты спилили это дерево, обеспечили безопасность ставропольчан. И чтобы эта ель завершила свою жизнь так же красиво, как и начинала, вместе решили украсить ей площадь генерала Ермолова у здания цирка Ставрополя.

Скоро елочку нарядят игрушками и мишурой.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что глава Ставрополья подписал постановление о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу, 26 декабря.

Согласно распоряжению, в этот день, на работу выйдут сотрудники аппарата регионального правительства и другие госслужащие. Другим организациям рекомендовано также перенести рабочий день на субботу.