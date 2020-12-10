Путин попросил ФСБ найти 97-летнюю жительницу Ставрополья

Дело в том, что 97-летняя жительница нашего края в рамках акции «Елка желаний» загадала необычное желание - поговорить с Путиным по телефону Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин попросил федеральную службу безопасности и министерство внутренних дел России найти ставропольскую пенсионерку Наталью Донскову.

Дело в том, что 97-летняя жительница нашего края в рамках акции «Елка желаний» загадала необычное желание - поговорить с Путиным по телефону. Президент России отреагировал положительно на эту просьбу:

- Что касается вот этой женщины пожилой, которая бы хотела переговорить со мной, да ради бога, я с удовольствием с ней переговорю. Только телефон-то вы не оставляете. А то сказали, что приглашает в гости, сказали, что старушка будет очень рада, но адреса не оставляете. Телефончик дайте! – попросил Владимир Путин сопредседателя координационного совета общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей».

Именно она, Галина Осокина и сообщила президенту о желании ставропольской пенсионерки.

Но, к сожалению, по ее словам, у нее нет контактов пожилой жительницы нашего региона.

«КП-Северный Кавказ» выяснила, что пенсионерка проживает в Ессентуках. Она - ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., фронтовик и медик. Наталья Ивановна, не достигнув и 18- ти лет, вступила в ряды Красной Армии и прошла всю войну с Восьмой гвардейской армией.

Свой боевой путь она начала в качестве рядового, а закончила старшиной медицинской службы, помогая врачам поднимать на ноги раненых и тяжелобольных. Жертвуя собой, спасала жизни и проводила операции. Десятки раз становилась донором крови.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе пенсионерка подарила городу огромную живую ель. Много десятков лет назад они с супругом посадили ее на радость любимым детям.

Но сейчас дерево так разрослось, что на отведенной ему территории елке стало тесно. К тому же, это небезопасно для самого дома.

Специалисты спилили это дерево, обеспечили безопасность ставропольчан. И чтобы эта ель завершила свою жизнь так же красиво, как и начинала, вместе решили украсить ей площадь генерала Ермолова у здания цирка Ставрополя.