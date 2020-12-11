На ставропольском курорте решили отказаться от праздничных гуляний 31 декабря

Фото: пресс-служба администрации Железноводска

В Железноводске не будут праздновать Новогоднюю ночь. Об этом сообщил градоначальник Евгений Моисеев.

- Вопреки традиции, которая сложилась за последние годы, в этом году принято решение отказаться от праздничных гуляний в парках 31 декабря и до утра 1 января. Эти меры предпринимаются в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. Проводим этот год по-домашнему, в кругу семьи, - прокомментировал мэр.

По данным пресс-службы администрации курорта, 26 декабря зажгут огни на городской елке, которая уже установлена в парке имени Станислава Говорухина.

Кстати, санаторно-курортные учреждения Железноводска так же решили отказаться от проведения торжественных новогодних огоньков 31 декабря.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья обратил особое внимание на выполнение мер профилактики в период предстоящих зимних праздников.

В этом контексте Владимир Владимиров высказался против проведения новогодних торжественных мероприятий в органах власти края и рекомендовал отменить такие мероприятия и на муниципальном уровне.