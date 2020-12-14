На Ставрополье в 2021 году изменится график выплаты пенсий

После новогодних каникул выплаты будут начисляться в соответствии с графиком доставки Фото: Анастасия ОСИПОВА

Из-за предстоящих новогодних каникул на Ставрополье доставка пенсий и других соцвыплат в 2021 году будет производиться по определенному графику. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления пенсионного фонда России.

Через организации почтовой связи, кроме Ставрополя, Кисловодска и Пятигорска и Кисловодска:

Выплата и доставка пенсий, пособий в городах Ставрополь, Пятигорск и Кисловодск: 29.12.2020 — за 03.01.2021 и 04.01.2021; 05.01.2021 — за 05.01.2021 и 07.01.2021; 06.01.2021 — за 06.01.2021 и 09.01.2021; 08.01.2021 — за 08.01.2021 и 10.01.2021.

29.12.2020 — за 03.01.2021 и 04.01.2021; 05.01.2021 — за 05.01.2021 и 07.01.2021; 06.01.2021 — за 06.01.2021; 08.01.2021 — за 08.01.2021 и 10.01.2021; 09.01.2021 — за 09.01.2021 и 11.01.2021.

Перечисление пенсий и других социальных выплат в кредитные организации (банки) ставропольцам, дата получения указанных выплат которым установлена 11 числа каждого месяца, будет осуществляться 11 января 2021 года.

Далее выплаты будут начисляться в соответствии с графиком доставки.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья потребовал, чтобы переход «на патент» проработали с каждым предпринимателем.

Так, с 1 января завершается действие единого налога на вмененный доход, ему на смену приходит патентная система.

Губернатор потребовал уделять приоритетное внимание этой ситуации и оперативно реагировать на вопросы, которые неизбежно будут возникать у предпринимателей.